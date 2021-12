Na ulici nadlegoval mimoidoče in jim grozil

V ponedeljek popoldne so ljubljanske policiste obvestili, da na območju centra Ljubljane oseba nadleguje mimoidoče, od njih zahteva plačilo pijače in podobno, ter tudi grozi z ostrim predmetom, s katerim je lažje poškodoval tri osebe.

Policisti so storilca, 36-letnega Ljubljančana, kmalu po prijavi prijeli in mu odvzeli prostost. Kot so še sporočili s PU Ljubljana, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe. "O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so dodali.