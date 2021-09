Na Ulici talcev v Ljubljani poškodovali spomenik žrtvam fašizma

Kot je sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so bili policisti danes dopoldan obveščeni "o poškodovanju enega izmed spomenikov v središču Ljubljane". Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec ponoči na spomeniku poškodoval spominsko ploščo in vazo.

"Policisti še zbirajo obvestila o dogodku, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," je še povedal Tomaževic.

Gre za spomenik žrtvam fašizma na Ulici talcev, na katerem je zapis "Postoj, kdor mimo greš, ta kraj je svet, izpran krvi je mučeniške sled. Toda domisli strašnega se dne in mrtva skala rdeč požene cvet".