Na več lokacijah unovčevali ponarejene bankovce: ovadeni štirje moški

Policisti so kazensko ovadili štiri moške s Celjskega, ki so osumljeni ponarejanja denarja. Na več lokacijah na Štajerskem so unovčevali ponarejene bankovce za 100 evrov. Grozi jim zaporna kazen.

Policija je v prvi polovici oktobra na območjih policijskih uprav Celje in Maribor zaznala porast kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Takrat še neznani storilci so na več lokacijah na območju Žalca, Velenja, Celja in Ptuja unovčevali ponarejene bankovce za 100 evrov, kar je nakazovalo, da so primeri med seboj povezani. Ponarejeni bankovci so bili kakovostni, s kombinacijo ploskega in globokega tiska, tako da so vsebovali tudi nekaj zaščitnih elementov. V sklopu preiskave so policisti in kriminalisti PU Celje identificirali štiri osumljence. Gre za slovenske državljane, doma z območja PU Celje. Dva sta stara 24 let, eden 34, eden pa 49 let. Moški so ponarejene bankovce unovčevali predvsem na prireditvah na območju Savinjske doline in Celja ter v več gostinskih lokalih, trgovinah in pekarnah na območju Žalca, Šoštanja, Velenja, Šempetra, Polzele, Vranskega, Braslovč in Ptuja.

Ponarejeni bankovci FOTO: Pu Celje

V preteklih dneh so celjski kriminalisti in policisti opravili hišno preiskavo pri enem od osumljencev in mu zasegli ponarejen bankovec. S preiskavo so potrdili, da je oseba unovčevala ponarejene bankovce na velenjskem območju. V nadaljevanju so opravili hišni preiskavi še pri dveh osumljenih. Celotna preiskava je pokazala, da so osumljeni skupno unovčili 29 ponarejenih bankovcev. Policija je štiri moške kazensko ovadila, grozi jim zaporna kazen od šestih mesecev do 8 let.

Kako prepoznati ponarejene bankovce?