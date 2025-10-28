Svetli način
Črna kronika

Na več lokacijah unovčevali ponarejene bankovce: ovadeni štirje moški

Celje, 28. 10. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
1

Policisti so kazensko ovadili štiri moške s Celjskega, ki so osumljeni ponarejanja denarja. Na več lokacijah na Štajerskem so unovčevali ponarejene bankovce za 100 evrov. Grozi jim zaporna kazen.

Policija je v prvi polovici oktobra na območjih policijskih uprav Celje in Maribor zaznala porast kaznivih dejanj ponarejanja denarja. 

Takrat še neznani storilci so na več lokacijah na območju Žalca, Velenja, Celja in Ptuja unovčevali ponarejene bankovce za 100 evrov, kar je nakazovalo, da so primeri med seboj povezani. 

Ponarejeni bankovci so bili kakovostni, s kombinacijo ploskega in globokega tiska, tako da so vsebovali tudi nekaj zaščitnih elementov.

V sklopu preiskave so policisti in kriminalisti PU Celje identificirali štiri osumljence. Gre za slovenske državljane, doma z območja PU Celje. Dva sta stara 24 let, eden 34, eden pa 49 let. Moški so ponarejene bankovce unovčevali predvsem na prireditvah na območju Savinjske doline in Celja ter v več gostinskih lokalih, trgovinah in pekarnah na območju Žalca, Šoštanja, Velenja, Šempetra, Polzele, Vranskega, Braslovč in Ptuja. 

Ponarejeni bankovci
Ponarejeni bankovci FOTO: Pu Celje

V preteklih dneh so celjski kriminalisti in policisti opravili hišno preiskavo pri enem od osumljencev in mu zasegli ponarejen bankovec. S preiskavo so potrdili, da je oseba unovčevala ponarejene bankovce na velenjskem območju. V nadaljevanju so opravili hišni preiskavi še pri dveh osumljenih.

Celotna preiskava je pokazala, da so osumljeni skupno unovčili 29 ponarejenih bankovcev.

Policija je štiri moške kazensko ovadila, grozi jim zaporna kazen od šestih mesecev do 8 let. 

Kako prepoznati ponarejene bankovce?

Policija občanom svetuje, naj bankovce dobro pregledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi, saj so ponaredki zaščitenih elementov tako opaznejši. Pozorni naj bodo na relief, saj ga ponaredki velikokrat nimajo.

Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj pa se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Podrobnosti o zaščitnih elementih evrskih bankovcev so na voljo tudi na spletni strani Evropske centralne banke in na spletni strani Banke Slovenije. 

Če se vam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestite Policijo. Skušajte si zapomniti čim več informacij o tem, kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli. Te informacije so v nadaljevanju zelo koristne pri ugotavljanju storilcev kaznivega dejanja ponarejanja denarja oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BSSistemTelaze
28. 10. 2025 12.03
Cak mal,EU in USA jih tiskajo v nedogled brez kritja in ustvarjajo financne zlome. V cem je problem,da jih navadni smrtnik naredi 10 komadov??
ODGOVORI
0 0
