Na Velenjskem jezeru zaradi prevelike količine hrane poginilo nekaj labodov

O poginu so obvestili Veterinarsko postajo Šoštanj, ki je v sodelovanju s službo higienikov iz Celja opravila več testov, s katerimi so ugotovili vzrok pogina. Labodi so poginili zaradi maščobne degeneracije jeter, ki je posledica zaužitja prevelike količine hrane. Gre za pogost pojav pri goseh, racah in labodih.

"Občanke in občane ter druge obiskovalce jezer prosimo, da labodov ne hranijo!" so na Mestni občini Velenje še zapisali v sporočilu za javnost.