Na Veliki planini našli mrtvega pogrešanega francoskega državljana

Iskalno akcijo je sprožila soproga pogrešanega, potem ko ga je več ur zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. Trajala je kar pet dni, sodelovalo pa je okoli 50 reševalk in reševalcev. Kamniškim so se pridružili tudi kolegi iz sosednjih GRS društev iz Celja, Kranja in Ljubljane ter gorska policijska enota.

Na Veliki planini so v ponedeljek našli truplo 67-letnega francoskega državljana, ki je bil pogrešan od prejšnje srede, so sporočili reševalci Gorske reševalne službe Kamnik.

Pri iskanju so si pomagali z dvema brezpilotnima letalnikoma s termovizijsko kamero, teren so pregledovali iz helikopterja, sledi pa so iskali tudi trije reševalni psi.

V soboto so potek iskanja predstavili svojcem takrat še pogrešanega, ki so prispeli iz Francije. "Na tem mestu poudarjamo izjemen prispevek Polone, hčerke enega naših reševalcev, ki je s svojim znanjem francoščine, kljub rosnim šestnajstim letom, nudila pomembno oporo ženi pogrešanega že od prvega večera. Poloni se na tem mestu zahvaljujemo za vso energijo, empatijo in pomoč. Hvala!" so zapisali na spletni strani GRS Kamnik.

Ko jim je po nekaj dneh začelo "počasi zmanjkovati idej", kje iskati, saj so pregledali že vsa običajno prehodna območja, so se v nedeljo osredotočili na podrobnejši pregled prepadnih sten med zgornjo postajo gondolske žičnice in Kuklarji ter strmih grap, ki padajo v Dolski graben pod planino Konjščico. Prepoznali so nekaj sledi, ki so nakazovale, da iščejo na pravem mestu.

"Konec iskalne akcije je prinesel ponedeljek, 31. avgust, ko smo pogrešano osebo našli na strmem, tehnično zahtevnem in z gozdom poraslem območju. Žal je bilo prepozno za kakršnokoli pomoč, vzrok pa lahko pripišemo zdrsu in neprimerni opremi za gibanje na takšnem terenu," so zapisali.

Družini in prijateljem so ob tem izrekli iskreno sožalje.