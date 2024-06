Na Viču in v Mostah drzne tatvine, kradli zlatnino in denar

Na PU Ljubljana so zapisali, da opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršijo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. "O omenjenih dogodkih smo že večkrat poročali tudi v medijih, vendar opažamo da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve pa so predvsem starejši občani," poudarjajo policisti. Storilci namreč žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov in podobno) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in ukradejo v večini primerov denar ter nakit. Storilci hišo nato zapustijo, tisti, ki pa je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.