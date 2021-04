Na Viču neznanec oropal prodajalno, na območju Ljubljane tudi več vlomov

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je moški star med 20 in 25 let, visok med 180 in 190 centimetrov, oblečen je bil v modre hlače in modro bundo, na glavi je imel masko ter kapo s šiltom. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Avtomat s pijačo, vrtne lope in kletni prostori

Na območju PU Ljubljana se je sicer med petkom in soboto zgodilo tudi več vlomov. Za Bežigradom so neznani storilci vlomili v avtomat s pijačo in ukradli okoli 500 evrov gotovine. Prav tako za Bežigradom so vlomili v vrtno lopo, od koder so ukradli orodje v vrednosti 1000 evrov. V Mostah so nepridipravi vlomili v klet in ukradli prehrambne artikle v vrednosti 200 evrov.

V Lazah pri Predgradu so neznanci vlomili v vikend in odtujili orodje v vrednosti okoli 100 evrov. V Kočevju pa so vlomili v vrtno lopo in ukradli orodje v vrednosti 100 evrov.