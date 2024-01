Na Viču oropala moškega: odvzela sta mu mobilni telefon in denarnico

V petek okoli 18.30 sta do oškodovanca na območju Viča pristopila dva neznanca in mu s silo odvzela mobilni telefon ter denarnico. Pri tem sta ga poškodovala, so sporočili s PU Ljubljana. Prvi moški je star od 18 do 20 let in vitke postave. Drugi moški je star od 20 do 25 let, vitke postave, visok okoli 170 cm, okroglega obraza in temnih las, oblečen je bil v črno jakno, jeans hlače in športne copate belo-modre barve. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.