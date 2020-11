Požar v Ljubljani: zgorela baraka

Po prvih informacijah ljubljanskih policistov gre za požar manjšega objekta. Kot je zapisano na straneh uprave za zaščito in reševanje, je ob 18.37 na Hladnikovi cesti v Ljubljani gorela baraka. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Barje, ki so pogasili požar. V požaru je bila baraka uničena.