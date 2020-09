Na Viču v Ljubljani je v stanovanjskem objektu izbruhnil požar, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Na kraj dogodka so bile napotene enote GB Ljubljana ter PGD Vič. Zagorelo je v eni izmed vrstnih hiš, so nam potrdili na GB Ljubljana. Zaenkrat vzrok požara še ni znan.

Na PU Ljubljana so nam potrdili, da je zagorelo nekaj minut pred 21. uro. Na lokacijo so poleg gasilcev prispeli tudi policisti. Požar so pogasili. icon-expand Gasilci splošna FOTO: Aljoša Kravanja