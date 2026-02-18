Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Na Viču zamahoval z nožem, policisti izstrelili opozorilna strela

Ljubljana , 18. 02. 2026 13.42 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Policija (splošna)

Ljubljanski policisti so posredovali v incidentu na Viču. 25-letnik je z nožem zamahoval proti policistom, zato so izstrelili dva opozorilna strela. V dogodku je bil 25-letnik telesno poškodovan, njegovo življenje ni ogroženo, nastale poškodbe niso posledica izstreljenih opozorilnih strelov. 25-letnik je pred opisanim dogodkom z nožem lažje telesno poškodoval eno osebo.

Danes, nekaj po 7. uri, so bili policisti obveščeni o dogodku na območju Viča, kjer naj bi oseba z nožem grozila, da se bo samopoškodovala. Policisti so osebo, 25-letnega državljana Slovenije, izsledili v bližini kraja in ga pričeli pozivati, da odloži nož. Med postopkom se je z nožem samopoškodoval, nato pa pričel z njim zamahovati proti policistom.

Kljub večkratnim ukazom, naj odloži nevaren predmet, oseba zakonitih ukazov policistov ni upoštevala ter je z nožem še naprej zamahovala proti policistom. Zaradi odvrnitve sočasnega protipravnega napada, s katerim je bilo ogroženo življenje, so policisti v varno smer izstrelili dva opozorilna strela. Moški je po tem prenehal z zamahovanjem in ogrožanjem policistov, ki so ga z uporabo prisilnih sredstev obvladali in mu odvzeli nevaren predmet.

Pred tem lažje poškodoval eno osebo

V dogodku je bila oseba telesno poškodovana, njeno življenje ni ogroženo, nastale poškodbe niso posledica izstreljenih opozorilnih strelov. Oseba je bila nato z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno oskrbo. Z doslej zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je 25-letnik pred opisanim dogodkom z nožem lažje telesno poškodoval eno osebo. Policisti na kraju nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin dogodka. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Direktor Policijske uprave Ljubljana bo skladno z določili Zakona o nalogah in pooblastilih policije imenoval komisijo, ki bo preverila vse okoliščine ter ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnih sredstev, so sporočili s PU Ljubljana. 

streljanje vič

Voznik pod vplivom drog trčil v kolono vozil

Razbili mrežo preprodajalcev: 11 oseb pridržali, zasegli 60.000 tablet

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Likopen iz paradižnika kot pomemben zaščitni dejavnik pri preprečevanju te bolezni
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534