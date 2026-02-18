Na Viču zamahoval z nožem, policisti izstrelili opozorilna strela

Danes, nekaj po 7. uri, so bili policisti obveščeni o dogodku na območju Viča, kjer naj bi oseba z nožem grozila, da se bo samopoškodovala. Policisti so osebo, 25-letnega državljana Slovenije, izsledili v bližini kraja in ga pričeli pozivati, da odloži nož. Med postopkom se je z nožem samopoškodoval, nato pa pričel z njim zamahovati proti policistom.

Kljub večkratnim ukazom, naj odloži nevaren predmet, oseba zakonitih ukazov policistov ni upoštevala ter je z nožem še naprej zamahovala proti policistom. Zaradi odvrnitve sočasnega protipravnega napada, s katerim je bilo ogroženo življenje, so policisti v varno smer izstrelili dva opozorilna strela. Moški je po tem prenehal z zamahovanjem in ogrožanjem policistov, ki so ga z uporabo prisilnih sredstev obvladali in mu odvzeli nevaren predmet.