Na Viču zgoreli trije avtomobili, škode za 30.000 evrov

Ljubljanski policisti so bili okoli 3.30 obveščeni o požaru na območju Viča. Ugotovili so, da so zagorela osebna vozila. Pri tem so bila tri popolnoma uničena, eno pa delno ožgano. Materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov.

Vzrok požara zaenkrat še ni znan.

Policisti bodo tekom dneva opravili ogled kraja in o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.