Na vlaku v Dobovi v torbi zaposlenega odkrili 13 kilogramov heroina

Policisti PU Novo mesto so na izrednem potniškem vlaku v Dobovi, ki je bil iz Turčije namenjen v Avstrijo, odkrili večjo količino prepovedanih mamil. Pri pregledu potniškega vagona, ki ga je uporabljalo osebje, so odkrili potovalno torbo z nekaj več kot 13 kilogrami heroina. Torba, v kateri so našli mamila, je bila last 35-letnega srbskega državljana, zaposlenega na vlaku.

Vodja kriminalističnega sektorja Policijske uprave (PU) Novo mestoFrance Božičnik je na današnji novinarski konferenci na postaji mejne policije v Dobovi povedal, da je bilo v torbi 26 zavitkov heroina s skupno težo nekaj več kot 13 kilogramov in nekaj več kot polkilogramska vrečka s prepovedano konopljo. Torba je bila last 35-letnega srbskega državljana, zaposlenega na vlaku, za katerega je preiskovalni sodnik odredil pripor. Grozi mu zaporna kazen od pet do 15 let. V torbi je bilo kar 26 zavitkov heroina, pa tudi polkilogramska vrečka s konopljo. FOTO: Shutterstock Glede na ugotovitve sklepajo, da je omenjeni tihotapec član večje kriminalne združbe, policija pa preiskavo nadaljuje v tej smeri. Policisti sicer ocenjujejo, da bi bil zaseženi heroin lahko vreden več kot 1,33 milijona evrov, je še navedel Božičnik. Po podatkih PU Novo mesto so na njenem območju v zadnjih 15 letih zasegli približno 900 kilogramov različnih prepovedanih mamil, od tega skupaj z zadnjim zasegom 460 kilogramov heroina, več kot 400 kilogramov prepovedane konoplje, 10 kilogramov amfetaminov in med drugim še nekaj manjših količin različnih tablet, ki so vsebovale psihoaktivne substance in kokain.