Na vodnih igralih v kampu Šobec se je težje poškodoval kopalec

Okoli 14. ure se je v kampu Šobec v občini Radovljica na vodnih igralih težje poškodovala oseba. Kot so za 24ur.com povedali na PU Kranj, gre za moško osebo, ki je skočila iz napihljivih igral v vodo in pri tem utrpela poškodbe glave. Kako hude so, še ni znano.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Bled s pomočjo manjšega čolna prepeljali reševalce nujne medicinske pomoči in potrebno opremo do poškodovanca ter ga pripravili na prevoz do kopnega. Gasilci GARS Kranj so ob pomoči dveh reševalcev na vodi PRS Bled osebo prepeljali na kopno in predali v nadaljnjo zdravniško oskrbo.

V intervenciji so sodelovali še gasilci PGD Lesce in Radovljica.