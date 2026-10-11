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Črna kronika

Na volišču v Domžalah umrl 82-letni moški

Domžale / Ljubljana, 11. 10. 2026 21.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Predčasno glasovanje na referendumu

Na volišču v Osnovni šoli Roje v Domžalah je umrl 82-letni moški. Kot so za 24ur.com pojasnili na PU Ljubljani, je so moškega zaradi nenadnega poslabšanja stanja oživljali, a je kljub zdravniški pomoči umrl. Glasovanje na tem volišču so zaradi tega nato podaljšali do 20.30.

Policisti so bili danes obveščeni o dogodku na območju Domžal. Glede na prve podatke se je v prostorih, kjer so potekale volitve, 82-letnemu moškemu nenadoma poslabšalo zdravstveno stanje, so za 24ur.com pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Moški je kljub oživljanju in zdravniški pomoči na kraju umrl.

"Smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še sporočili s PU Ljubljana.

Smrt volivca je potrdila tudi Državna volilna komisija (DVK). Glasovanje so na volišču v Osnovni šoli Roje zato podaljšali – tam je bilo glas mogoče oddati do 20.30.

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Domžale volišče volivec smrt moški

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