Na volišču v Domžalah umrl 82-letni moški

Policisti so bili danes obveščeni o dogodku na območju Domžal. Glede na prve podatke se je v prostorih, kjer so potekale volitve, 82-letnemu moškemu nenadoma poslabšalo zdravstveno stanje, so za 24ur.com pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Moški je kljub oživljanju in zdravniški pomoči na kraju umrl.

"Smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še sporočili s PU Ljubljana.

Smrt volivca je potrdila tudi Državna volilna komisija (DVK). Glasovanje so na volišču v Osnovni šoli Roje zato podaljšali – tam je bilo glas mogoče oddati do 20.30.