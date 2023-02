Eksplozije in požar v obratu s pirotehniko: ena oseba umrla, dve ranjeni

Na PU Ljubljana so za 24ur.com potrdili, da je zagorelo v podjetju s pirotehniko. Po naših neuradnih podatkih je zagorelo v obratu podjetja Hamex, ki izdeluje pirotehnična sredstva.

Iz Policijske uprave Ljubljana (PU Ljubljana) so nam potrdili, da so okoli 11.30 prejeli obvestilo o eksplozijah na območju Vrhnike. Kmalu za tem je izbruhnil večji požar. "Čez čas se je pojavil bel dim in kasneje črn," nam je sporočil bralec.

Po naših neuradnih informacijah sta poškodovana lastnik in njegov sin, ki naj bi bila v smrtni nevarnosti.

"Po doslej znanih podatkih je ena oseba v eksploziji umrla, dve osebi pa sta huje poškodovani," pa so naknadno sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti so zavarovali kraj in dogodek še preiskujejo. Na terenu so tudi gasilci, ki gasijo požar. Trenutno interventne službe na kraju izvajajo prve nujne ukrepe.

"Vsi, ki imate pot proti omenjeni lokaciji bodite pozorni na intervencijska vozila in prosimo, da se ne zadržujete v okolici nesreče. Prosimo tudi, da spremljate sredstva javnega obveščanja," so pozvali gasilci. Na kraju poleg gasilcev iz Vrhnike posredujejo tudi PGD Dragomer – Lukovica, PGD Sinja Gorica in drugi.

V PU Ljubljana pa so pozvali, da se zaradi zagotavljanja nemotene izvedbe intervencije ljudje ne približujejo kraju požara in da upoštevajo navodila policistov na kraju.