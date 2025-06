Na vzletišču Lijak se je hudo poškodoval jadralni zmajar

Jadralni zmajar je situacijo skušal reševati z ostrim zavijanjem v levo, vendar pri tem ni bil uspešen. Zaradi vetra je ostro zavil desno in navzdol ter se pri tem obrnil in posledično s prednjim koncem padel naravnost navzdol v strmi spodnji del vzletišča, kjer je poškodovan tudi obstal. Med letenjem z jadralnim zmajem je nizozemski državljan uporabljal ustrezno zaščitno opremo.

Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica in gorski reševalci in ga kasneje zaradi predvidoma hudih telesnih poškodb (poškodba hrbtenice in drugih delov telesa) odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Glede na sedanje ugotovitve so policisti Policijske postaje Nova Gorica tujo krivdo izključili. Z obravnavanim primerom je Policija poleg preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti bodo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.