Na vzletišču na Lisci strmoglavil jadralni padalec

Nekaj po 17. uri včeraj so policisti prejeli klic o padalcu, ki je po vzletu iz vzletišča na Lisci v občini Sevnica padel iz velike višine in se poškodoval. Na kraj so bili napoteni reševalci, gasilci in policisti, aktivirali pa so tudi helikopter Slovenske vojske. O dogodku sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec ter služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov.

Kot so zapisali v centru za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje, so gasilci zavarovali kraj dogodka, z uporabo vrvne tehnike pristopili do padalca, nudili pomoč pri oživljanju in zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Po prvi ugotovitvah ogleda, ki ga je opravila komisija sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto, je 49-letnik po vzletu iz višine okoli 50 metrov padel iz sedišča padala na strmo brežino pod vzletiščem. Zaradi hudih poškodb je kljub nudenju prve pomoči umrl na kraju. Iz strmega pobočja so ga s v dolino prepeljali s helikopterjem.

Padalo je po padcu letelo naprej in pristalo na drevju v naselju Lokavec pri Rimskih Toplicah, nekaj kilometrov stran od točke vzleta. Iz višine približno dvajsetih metrov so ga s pomočjo gorskih reševalcev in gasilcev sneli, nakar so ga policisti zasegli zaradi nadaljnje preiskave okoliščin dogodka. Prav tako so zasegli padalčevo opremo. Po zaključku preiskave bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo.