Na vzletni stezi letalo zadelo moškega

25-letnik se je znašel na stezi, kjer je vzletal Aeroflotov boeing 737, ki je letel v Atene. Mediji poročajo, da je imel moški v Moskvi postanek, priletel naj bi iz Španije.

Moškega naj bi k vratom za vkrcanje na naslednji let pospremila policija, a je namesto na avtobus, ki pelje do letala, odkorakal stran. Viri pravijo, da je bil moški namenjen v Armenijo. Drugi viri pa pravijo, da so letališke oblasti in policija pregledali boeing 737, ko je pristal v Atenah, in našli luknje v trupu letala.

Letalski prevoznik Aeroflot, ki leti iz Šeremetjeva, je včeraj na svoji spletni strani zapisal, da so bili številni leti prestavljeni, saj je ena od treh vzletnih pist zaprta.