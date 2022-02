Na zaledenelem ribniku v Kranju se je moškemu med hojo udrlo pod nogami

V naselju Stražišče pri Kranju se je okoli 15. ure moškemu med hojo po tankem ledu zaledenelega ribnika Laze udrlo pod nogami in je do ramen obtičal v vodi. K sreči sta ga opazila mimoidoča občana, ki sta ga še pred prihodom gasilcev in reševalcev izvlekla iz vode.

Moškega sta rešila mimoidoča občana (fotografija je simbolična). Gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj so osebo prevzeli in predali v oskrbo reševalcem NMP Kranj, je zapisano v poročilu. Kot nam je povedal predstavnik kranjske policije Bojan Kos, je bil moški, kot so ugotovili reševalci na kraju, lažje podhlajen. Preventivno so ga odpeljali v bližnjo zdravstveno ustanovo.