Na območju Žalca zaradi udara strele umrl 46-letni moški

Drugega – prav tako 46-letnega moškega – so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, od koder so policistom sporočili, da je bil v udaru strele lažje poškodovan, so sporočili s PU Celje.

Močno neurje, ki je sinoči prešlo Slovenijo, je prineslo močan veter in nalive, zaradi katerih so gasilci do jutra zabeležili 51 intervencij. Največ težav je bilo v osrednji Sloveniji zaradi poplavljenih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. Čeprav so se razmere do jutra umirile, pa meteorologi za danes znova napovedujejo možnost močnih nalivov in celo toče. Za celotno državo je izdano oranžno opozorilo.