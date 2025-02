Nabojniki, naboji, bokser, marihuana

Šentjurski policisti so z ogledom kraja kaznivega dejanja, zbiranjem obvestil, zavarovanjem in pregledom več posnetkov video nadzornih sistemov v širši okolici kraja kaznivega dejanja prišli do podatkov, da sta kaznivega dejanja osumljena moška z območja Šentjurja, so sporočili s PU Celje.



V preteklih dneh so nato pri obeh osumljenih opravili hišni preiskavi. Pri enemu so zasegli dobra dva kilograma posušenih vršičkov konoplje, več kot 130 nabojev, dušilec, več nabojnikov za puško in enega za pištolo, večjo vsoto denarja in kovinski bokser. Pri drugemu pa so odkrili prostor, prirejen za gojenje konoplje, in približno 80 njenih sadik. Konopljo in pripomočke za njeno gojenje so mu zasegli.

Oba so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami in povzročitev splošne nevarnosti. Proti moškemu, ki so mu zasegli orožje, bo sledil še prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o orožju.