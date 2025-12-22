Nad 12-letnika s solzivcem, mama: Šlo je za rasistični napad

Bilo je v soboto popoldne, ko se je Sabina Banič z 12-letnim sinom iz nakupovalnega središča sprehodila čez Titov most, proti mestu na ogled prazničnih lučk. Naenkrat se je vse spreobrnilo v nasilno dejanje, se spominja. "Na kolesu se je pripeljal mlajši moški, se obrnil in od blizu sina poškropil v oči," razlaga. "Vse se je odvijalo zelo hitro, spomnim se samo tistega rdečega curka in potem sinovih krikov."

Nemudoma je poklicala reševalce in policijo, s sinom pa se je tačas zatekla v bližnji gostinski lokal. Prepričana, da je šlo za rasistični napad, ter da njen sin ni edina žrtev. "Sin je temnopolt, posvojen je iz zahodnoafriške države," dodaja Baničeva.

Informacijo o napadu je objavila na Facebooku, nakar se ji je s podobno zgodbo oglasil še nekdo. "Se je javila še ena oseba, ki ima temnopoltega partnerja. Tudi njima se je maja zgodilo enako – pozno zvečer sta bila sama na ulici v Mariboru, mimo je pripeljal kolesar in moža posprejal v oči," pravi.

Podoben dogodek, tako Policija, pa so obravnavali tudi prejšnji mesec. Doslej storilca še niso odkrili. Je pa sobotni dogodek poleg številnih ostro obsodil tudi Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. "Vsakršno nasilje nad otroki je nesprejemljivo, še posebej pa je problematično, kadar so ob takem napadu elementi rasizma in razlikovanja zaradi etnične pripadnosti," poudarja. Da jih je dogodek pretresel, pravi tudi Marius Mensah, predsednik Društva Afričanov Maribor (DAM): "Mislim, da moramo vseeno kot družba, kot država skupaj delati na tem, da to preprečimo v prihodnje."