Nad Logom pod Mangartom umrl plezalec

Preminuli plezalec je plezal v navezi, poškodbam pa je po padcu podlegel na kraju dogodka. Letalska policijska enota je z dežurno ekipo gorskih reševalcev z Brnika truplo prepeljala v dolino, kjer so ga v Logu pod Mangartom prevzeli dežurni delavci mrliške službe.

Tržiški gorski reševalci so popoldne pomagali planinki, ki se je poškodovala pri sestopu z Zelenice. Oskrbeli so jo na kraju dogodka in jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v tržiški zdravstveni dom.

Pri sestopu se je dopoldne poškodoval tudi planinec pod planino Grohot v občini Solčava. Koroški gorski reševalci so ga oskrbeli na kraju in ga prenesli do koče na Grohotu, kjer so ga predali reševalcem iz Nazarij. Ti so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico Slovenj Gradec.

Radovljiški gorski reševalci so pomagali planincu, ki se je okoli poldneva poškodoval v bližini Blejske koče v občini Gorje. Po oskrbi na kraju so ga na klasični način pospremili v dolino in predali v nadaljnjo oskrbo sorodnikom.

Na kolesarski poti Bohinjska Bistrica–Ribčev Laz pa se je zjutraj pri padcu poškodovala kolesarka. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica so zavarovali kraj dogodka in poškodovanki nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev.