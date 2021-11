Nad žensko sta se med drugim spravila s kuhinjsko sekiro

Novogoriški kriminalisti so zaključili obsežno večdnevno preiskavo o 27-letnem moškem, državljanu BiH, in 41-letniku, državljanu Slovenije, ki sta osumljena kaznivega dejanje zoper človekove pravice in svoboščine. Obema so odvzeli prostost, saj utemeljeno sumijo, da sta ženski povzročila hudo telesno bolečino in trpljenje v eni od garaž na območju Nove Gorice, ker sta jo želela ustrahovati. Žrtvi so zaradi resnih telesnih poškodb zdravniki v bolnišnici v Šempetru pri Novi Gorici nudili zdravniško pomoč naslednji dan, kjer je tudi ostala na zdravljenju, so sporočili predstavniki s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Po glavi jo je udaril s kuhinjsko sekiro

Policisti iz Nove Gorice so se prvi lotili preiskave, nato so jo kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica. Ugotovili so, da je 27-letni osumljenec v prisotnosti še drugih oseb (poleg obeh osumljencev so bili na kraju kaznivega dejanja še tri osebe) fizično znesel nad žensko, zaradi česar je utrpela hude poškodbe glave. "Med drugim se je osumljenec nad žrtvijo znesel oziroma jo po glavi udaril tudi s topim predmetom (kuhinjsko sekiro)," so pojasnili na PU Nova Gorica.

Kriminalisti so nadalje ugotovili, da se je nad žrtvijo fizično znesel tudi 41-letni osumljenec. Kljub njeni prošnji, naj z mučenjem preneha, je 27-letnik s svojimi dejanji nadaljeval in nad žrtvijo vršil nasilje še približno dobro uro. Pri tem je uporabil tudi nevarni predmet.

Tudi kasneje, po odhodu iz omenjenih prostorov, je osumljenec oškodovanki resno zagrozil z maščevanjem. Ob tem ji je ukradel nekaj stvari – poleg oblačil ji je odvzel mobilni telefon – so povedali predstavniki s PU Nova Gorica.

Našli dokaze

Novogoriški kriminalisti in policisti so v nedeljo, 14. novembra, prijeli in odvzeli prostost 27-letnemu osumljencu in ga pridržali v policijskih prostorih. Po pisni odredbi novogoriškega sodišča so se lotili hišne preiskave na območju Upravne enote Nova Gorica. Našli in zasegli so predmete, ki bodo služili kot dokaz za kaznivo dejanje mučenja. 27-letnega moškega so v torek, 16. novembra, s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki mu je po zaslišanju odredil pripor v solkanskih zaporih, so pojasnili na PU Nova Gorica.

Drugega, 41-letnega osumljencu, pa so pridržali v sredo, 17. novembra, in ga naslednji dan privedli in izročili v nadaljnji postopek k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. "Tudi zoper njega je bil po zaslišanju odrejen pripor v solkanskih zaporih," so še sporočili s PU Nova Gorica.

Za kaznivo dejanje mučenje je v kazenskem zakoniku zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let.