10-letno turško deklico našli mrtvo

Kot je poročal Glas Istre, je v iskanju sodelovalo okoli 100 ljudi. Na terenu so bili od jutra policisti, gasilci, potapljači, pripadniki civilne zaščite in Rdečega križa. Deklico so iskali tudi z droni.

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so v iskalno akcijo s strani Slovenije vključeni policisti, poklicni in prostovoljni gasilci, vodniki reševalnih psov, pripadniki podvodne reševalne službe Slovenije in potapljači Slovenske vojske.

Potem ko so morali v petek zvečer zaradi teme iskanje prekiniti, so danes pristojni deklico iskali od območja, kjer je izginila, do mesta, kjer se reka izliva v morje. Pri tem so sodelovali slovenski policisti pomorske Policije in URSP. Potapljači so sicer že včeraj med iskanjem našli otroško zimsko jakno.

Načelnik Policijske postaje Buje Robert Boban Paulović je včeraj povedal, da so do včeraj zvečer pregledali okoli šest kilometrov reke Dragonje.

47-letno mamo deklice, ki so jo policisti iz Dragonje uspeli rešiti, so včeraj sprejeli v puljsko bolnišnico, od koder so jo že odpustili. Policija je z njo opravila razgovor, 47-letnica pa je nato zaprosila za azil, zato so jo čez noč odpeljali v azilni dom v Zagrebu.