Po nesreči ogroženo vodovarstveno območje Rižanskega vodovoda

Včeraj popoldne je na železniški progi Ljubljana–Koper v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin v München.

Do poznega večera je gasilcem in drugim enotam po besedah poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestanauspelo bistveno zaustaviti iztekanje kerozina, a ne povsem. Iztekanje naj bi po njegovih besedah dokončno zaustavilo prečrpavanje še preostalega kerozina iz poškodovanih cistern, kar naj bi se zgodilo ponoči.

Na delu so bili vso noč tudi korpski gasilci, ki so do sedaj izpraznili tri cisterne. Črpanje še vedno poteka, kerozin se je stekel iz ene in ne dveh cistern, kot so sprva predvidevali.