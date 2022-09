Zopet na zatožni klopi: nadaljevanje sojenja za ugrabitev Danijela Božića

Na okrožnem sodišču v Kopru se po poletni prekinitvi nadaljuje sojenje obtoženim za domnevno ugrabitev Danijela Božića, ki so ga kasneje našli mrtvega. Obtoženim sodijo tudi za poskus ugrabitve Žarka Tešanovića. Opravili so dva naroka.

Obtoženi črnogorski državljan Bojan Stanojević, ki so ga pred meseci izpustili iz pripora, ni prišel na sodišče, dal pa je soglasje za sojenje v nenavzočnosti. Na zatožni klopi sta bila tako le Klemen Kadivec in Dragan Čikojević. Postopek zoper Kadivca so znova priključili zadevi, aprila so ga namreč začasno izločili. Takrat je obtoženi zaradi porušenega zaupanja preklical pooblastilo za zastopanje odvetniku Dejanu Markoviću, ki je ponovno njegov zagovornik.

icon-expand Danijel Božić je izginil novembra 2019 v Ankaranu. Kasneje so njegovo truplo našli v plitkem grobu v gozdu v okolici Kranja. Izkazalo se je, da je bil brutalno umorjen. FOTO: PU Ljubljana

V sredo je Kadivec povedal, da se je seznanil z vsebino aprilskega pričanja Dijane Bukurov, sestre pokojnega Božića. Njeno izpovedbo je označil za popolno izmišljotino. Tožilstvo je v sredo med drugim predlagalo zaslišanje zaščitene priče Dejana Nevzatovića, domnevno skesanega člana kriminalne združbe. Odvetniki obdolžencev so temu nasprotovali. Kadivec je zatrdil, da je Nevzatović podaljšana roka NPU in da je približno četrtina zapornikov v Sloveniji v zaporu zaradi njega. Danes so drugič zaslišali Elmo Muratović, partnerko umorjenega Božića. Zagovorniki obtoženih so jo spraševali o okoliščinah, v katerih je na Policijski postaji Koper prevzela družinski avto, ki so ga policisti našli v Ankaranu. Zanimale so jih podrobnosti glede tega, kdaj so avto preiskali in kaj so v njem našli.

icon-expand Danijel Božić z družinskimi člani

Današnji narok se nadaljuje z branjem listinskih dokazov glede najemov vozil pri podjetju Navis Mobil. Z vozilom tega podjetja naj bi Božića odpeljali iz Ankarana. Kadivec je bil pogosta stranka podjetja. Po ugotovitvah Policije naj bi v Navis Mobilu manipulirali s podatki GPS naprav o tem, kje so se vozila gibala. V omenjeni zadevi kazenski postopek sicer poteka zoper tri obtožence. Obravnavani so za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja, poskus kaznivega dejanja ugrabitve ter kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Po pravnomočnosti obtožnice so bili opravljeni predobravnavni naroki, odločeni o predlogih za izločitev dokazov, glavna obravnava v zadevi pa se je začela 24. septembra lani.