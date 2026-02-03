Naslovnica
Črna kronika

Nesreča v Luki Koper: sedem delavcev vdihovalo strupen plin

Koper, 03. 02. 2026 13.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Strupeni plin

V Luki Koper se je pri pretovarjanju tekočih tovorov zgodila nesreča. Sedem delavcev se je nadihalo vodikovega sulfita, šest jih je bilo prepeljanih v bolnišnico v Izolo. Stanje vseh zastrupljenih delavcev ni življenjsko ogroženo.

Republiški center za obveščanje je okoli 20.06 koprske policiste obvestil, da so na območje Luke Koper napotili reševalce. Od tam so namreč prejeli klic, da so se delavci na mestu, kjer se pretovarjajo tekoči tovori, nadihali vodikovega sulfita, so sporočili iz PU Koper.

Luka Koper
Luka Koper
FOTO: Damjan Žibert

Policisti so na kraju zbrali obvestila in ugotovili, da so delavci pri cisternah na železniški kompoziciji, v katerih se je nahajalo dizelsko gorivo in biodizelsko gorivo, zaznali prisotnost plina vodikov sulfit, s katerim se je med delom zastrupilo sedem delavcev.

Trije delavci so bili z reševalnim vozilom odpeljani na zdravljenje v SB Izola, druge tri pa so v SB Izola odpeljali sodelavci.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu Kazenskega zakonika, saj je neznani storilec omenjenim delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu. Vsi delavci, ki so bili odpeljani v SB Izola, niso življenjsko ogroženi. Kraj nesreče je bil zavarovan in ni bilo nevarnosti za druge osebe.

zastrupitev luka koper delavci

