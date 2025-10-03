Svetli način
Črna kronika

Nadlegovanje 12-letne deklice na avtobusu: 67-letnik v priporu

Ljubljana , 03. 10. 2025 13.43 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Zaradi nadlegovanja 12-letne deklice na ljubljanskem mestnem avtobusu je preiskovalni sodnik odredil pripor zoper 67-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Policisti medtem preverjajo okoliščine suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Kot smo poročali, se je v ponedeljek zvečer okoli 19. ure 12-letnica vračala s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril starejši moški. Sledil ji je na avtobus, kjer jo je začel fizično nadlegovati. Da je deklica v stiski, je opazil eden od potnikov, ki je za pomoč prosil še voznika avtobusa. Ta je nemudoma poklical nadrejene, ki so mu naročili, naj pokliče policijo. Parkiral je na eni od avtobusnih postaj, osumljenec pa je nato poskušal zbežati. Voznik je avtobus zaklenil, da 67-letnik ne bi pobegnil, so poročali v oddaji 24UR. 

Ljubljanski potniški promet
Ljubljanski potniški promet FOTO: Aljoša Kravanja

Policija je osumljenca na kraju prijela, zoper njega so odredili pridržanje in ga v sredo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po poročanju Slovenskih novic zanj odredil pripor. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, policisti okoliščine suma storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost še preverjajo in zbirajo obvestila.

nadlegovanje avtobus lpp
