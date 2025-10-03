Nadlegovanje 12-letne deklice na avtobusu: 67-letnik v priporu

Kot smo poročali, se je v ponedeljek zvečer okoli 19. ure 12-letnica vračala s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril starejši moški. Sledil ji je na avtobus, kjer jo je začel fizično nadlegovati. Da je deklica v stiski, je opazil eden od potnikov, ki je za pomoč prosil še voznika avtobusa. Ta je nemudoma poklical nadrejene, ki so mu naročili, naj pokliče policijo. Parkiral je na eni od avtobusnih postaj, osumljenec pa je nato poskušal zbežati. Voznik je avtobus zaklenil, da 67-letnik ne bi pobegnil, so poročali v oddaji 24UR.