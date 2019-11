'Nadpovprečno razgledan' Jelen obsojen na 17 let in šest mesecev zapora

Celjska okrožna sodnica Mojca Turinek je danes 29-letnega Velenjčana Anžeta Jelena zaradi vpletenosti v štiri nasilne rope pri premožnejših družinah na Celjskem obsodila na enotno kazen 17 let in šest mesecev zapora. Pripor pa mu je zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšala do začetka prestajanja kazni.

Ker Jelen nima prihodkov, ga je sodnica oprostila plačila sodnih stroškov, naložila pa mu je delno plačilo odškodninskih zahtevkov, ki so jih podali oškodovanci.

Kot je dejala sodnica, je bila pred sodiščem težka naloga, saj je bilo treba vsako izpoved natančno analizirati. Pred sodiščem je bil po njeni oceni dolg in temeljit dokazni postopek. Na podlagi dokazov je potem Jelena spoznala za krivega.

Po njenem mnenju je bil prav Jelen organizator in usmerjevalec hudodelne združbe, ki je izvršila omenjene rope. Dodala je še, da je Jelen nadpovprečno razgledan moški, ki je rope storil naklepno in tehtno z namenom hitre pridobitve premoženjske koristi.

Jelen je na izhodu iz sodne dvorane sodnici dejal, da se moti in da je bolje, da bi ga takoj ubili. Nato pa je pravosodnemu policistu dejal: "Vzemi pištolo in me ustreli".

Tožila zadovoljna, zagovornik razmišlja o pritožbi

Tožilka Jasna Leskošek je v izjavi za medije povedala, da je zadovoljna z izrekom obsodilne sodbe, o morebitni pritožbi na izrečeno kazen pa se bo še odločila. Ob koncu sojenja je namreč predlagala 18 let in šest mesecev zaporne kazni.

Jelenov zagovornik Rok Trbovc je dejal, da se bo verjetno pritožil na izrečeno kazen. "Očitno je pravni položaj obsojenca enak pravnemu položaju prič," je dodal.

V zagovoru, ki ga je Jelen podal že na prvotnem sojenju, je zanikal očitke o vpletenosti v štiri rope in dejal, da je obtožnica zoper njega konstrukt in izmišljotina. Vztrajal je, da ima alibi, da vseh članov hudodelske združbe iz obtožnice niti ne pozna in da ga omenjena druščina niti ni preveč marala. Dejal je, da tudi forenzična preiskava ni pokazala sledi njegovega DNK na kraju ropov.

Kot je dodal na julijski obravnavi, je v času pripora slišal od drugih pripornikov, da naj bi se preostali člani druščine dogovorili, da ga bodo v primeru, če bo šlo kaj po zlu, omenjali kot glavnega organizatorja ropov. A on to ni bil, je takrat dejal Jelen.

S tožilstvom so sporazum o priznanju krivde podpisali Denis Mihalić, ki je bil obsojen na 14 let ter devet mesecev zaporne kazni, njegov brat Leon, ki bo v zaporu na Dobu štiri leta in devet mesecev, Aleksander Levec, ki je obsojen na devet let in deset mesecev, Simeun Filipović, ki je dobil dve leti in dva meseca, in Tim Lampret, ki bo odsedel dve leti in tri mesece.

Kakšna kazen je bila izrečena Jerajevi, ni znano, saj je bila obsojena kot mladoletnica.

Pred tednom dni je bil sicer na celjskem okrožnem sodišču predviden predobravnavni narok za Jelena zaradi domnevne kraje ur v Avstriji. Ker Jelen ni imel zagovornika, je sodišče narok prestavilo.