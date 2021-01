Nadzor tovornih vozil: kombi preobremenjen celo preko 100 odstotkov

Policisti PU Koper so v torek poostreno nadzirali promet tovornih vozil na regionalnih cestah, avtocesti in na mejnih prehodih Jelšane, Starod ter Dragonja.



Na cestah so ustavili 40 vozil, pri katerih so ugotovili 14 kršitev: petkrat preobremenjenost vozil (v enem primeru je bil kombi preobremenjen celo preko 100 odstotkov), petkat kršitev vožnje tovornih vozil v lokalnem prometu, dve kršitvi uporabe tahografa, eno tovorno vozilo je imelo pretečeno prometno dovoljenje, v enem primeru pa je bil voznik prehiter na cesti izven naselja.



Na mejnih prehodih so policisti kontrolirali 163 tovornih vozil in pri tem ugotovili pet kršitev (preobremenitev vozila). Poleg tega so med nadzorom tovornega prometa ugotovili tudi nekaj drugih

kršitev cestnoprometnih predpisov: neuporaba varnostnega pasu, uporaba mobilnega telefona, prehitevanje tovornih vozil na avtocesti idr.



Zaradi ugotovljenih kršitev bodo izvedli 8 prekrškovnih postopkov zoper pravne osebe, izrekli pa so 23 glob voznikom na kraju.