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Črna kronika

Naftni madež v Piranu, izvor še ni znan

Piran , 19. 10. 2026 07.44 pred 40 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
Palača Trevisini, Piran

V neposredni bližini hotela Histrion v Piranu so zaznali naftni madež. Primer preiskuje policija, madež se razteza na površini približno hektar in pol, izvor onesnaženja še ni znan.

V nedeljo ob 17.15 so bili policisti obveščeni o onesnaženju morja v Piranskem zalivu. Približno 250 metrov od obale pri hotelu Histrion je bil opažen površinski oljni oziroma madež naftnih derivatov. Na kraj so bili napoteni policisti pomorske policije, gasilci in predstavniki pristojnih služb.

Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.
FOTO: 24ur.com

Z uporabo brezpilotnega letalnika so ugotovili, da se madež razteza na površini približno poldrugega hektarja. Ker izvor onesnaženja in obseg posledic ob prvih ugotovitvah še nista znana, pristojne službe nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin dogodka. Zadeva je še v obravnavi, so sporočili s PU Koper.

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Piran onesnaženje Piranski zaliv okoljska nesreča pomorska policija

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KOMENTARJI1

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Lark
19. 10. 2026 08.31
Itak, tako kot se v Izolski marini 5 let nazaj ni vedelo od kegarega hotela je...
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