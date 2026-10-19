Naftni madež v Piranu, izvor še ni znan

V nedeljo ob 17.15 so bili policisti obveščeni o onesnaženju morja v Piranskem zalivu. Približno 250 metrov od obale pri hotelu Histrion je bil opažen površinski oljni oziroma madež naftnih derivatov. Na kraj so bili napoteni policisti pomorske policije, gasilci in predstavniki pristojnih služb.