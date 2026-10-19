Naftni madež v Piranu, izvor še ni znan

V nedeljo ob 17.15 so bili policisti obveščeni o onesnaženju morja v Piranskem zalivu. Približno 250 metrov od obale pri hotelu Histrion je bil opažen površinski oljni oziroma madež naftnih derivatov. Na kraj so bili napoteni policisti pomorske policije, gasilci in predstavniki pristojnih služb.
Z uporabo brezpilotnega letalnika so ugotovili, da se madež razteza na površini približno poldrugega hektarja. Ker izvor onesnaženja in obseg posledic ob prvih ugotovitvah še nista znana, pristojne službe nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin dogodka. Zadeva je še v obravnavi, so sporočili s PU Koper.
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