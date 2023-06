'Nagnil' za 2,6 promila, zavil s ceste in trčil v drog

Kranjske policiste so v soboto nekaj pred 17. uro obvestili o prometni nesreči na cesti Kranj–Jeprca, v kateri je 42-letni voznik zapeljal z vozišča in z avtomobilom trčil v drog javne razsvetljave. Ob opravljenem testu alkoholiziranosti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Namerili so 1,22 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oz. 2,6 promila. Odredili so mu pridržanje, za prometno nesrečo pa proti njemu vodijo prekrškovni postopek. Za vožnjo pod vplivom alkohola ga bodo predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču, so napovedali na PU Kranj.

Nekaj ur pred tem so policisti obravnavali 60-letnega voznika neregistriranega mopeda, ki je imel nameščene registrskega tablice, ki vozilu niso pripadale. Prav tako je vozil brez vozniškega dovoljenja in tudi on pod vplivom alkohola (0,94 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka). Policisti so moped zasegli, proti 60-letniku pa vodijo prekrškovni postopek zaradi neregistriranega vozila. Za ostala dva prekrška pa ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču.