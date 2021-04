Najdba lobanje v Novem mestu: Policija bo podala podrobnosti preiskave

Pri prenovi stanovanja v Novem mestu so našli lobanjo.

Lobanjo so neuradno odkrili v stari keramični oziroma lončeni peči; v vsakem stanovanju sta po dve. Kot so takrat poročali v oddaji 24UR, je občan lobanjo oziroma okostje mlajše osebe odkril med prenovo starejšega kupljenega stanovanja. Preiskava naj bi bila sicer precej zahtevna, saj je stanovanje zamenjalo kar nekaj lastnikov – v njem naj bi živele že najmanj tri družine. A kot so tedaj dejali sosedje, ne pomnijo, da bi bile z lastniki kakršne koli težave.