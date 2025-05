Ostanki na Matajurju pripadajo 12 let pogrešanemu Slovaku

Ostanke je 9. marca letos našel domačin, ki se je iz doline sam po brezpotju odpravil na pobočje Matajurja. Približno 300 metrov nad dolino v hudourniški grapi, nasproti vasi Staro selo, je naletel na okostje in še nekaj drugih osebnih predmetov. Zaradi težko dostopnega gorskega terena in slabih vremenskih razmer so policisti Policijske uprave Nova Gorica ogled kraja najdbe opravili dva dni pozneje.

Preiskovalni sodnik je nato odredil sodno obdukcijo ostankov na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in ukrepe za ugotovitev in potrditev identitete pokojnega. "V nadaljnjem identifikacijskem postopku (na podlagi DNK analize) je bilo nedvoumno ugotovjeno in potrjeno, da gre za najdbo pogrešanega 26-letnega Martina Pavlusa, državljana Slovaške, ki je bil na tem območju pogrešan že dobro desetletje oz. od 8. septembra 2012 dalje; pokojni je navedenega datuma sestopal iz Matajurja proti Kobaridu," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.