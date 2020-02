Najmanj osem mrtvih v strelskih napadih v šiša barih v Nemčiji

Okoli 22. ure se je napad najprej zgodil v šiša baru Midnight v predelu Heumarkt v središču mesta. Tam naj bi umrli trije ljudje. Priče so povedale, da so slišale osem do devet strelov. Nato naj bi se napadalec (ali več njih) v temnem vozilu odpeljalo predel Kesselstadt, kjer so nato odjeknili streli v še enem šiša baru, kjer pa naj bi po poročanju regionalnega medija Hessenschau umrlo pet ljudi.

Motiv za napade še ni znan. Lokaciji so zavarovali policijski kordoni, območje pa preletava helikopter. Policija je aretirala najmanj eno osebo, ni še znano, kako je povezan z napadi.