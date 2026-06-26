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Črna kronika

Najprej mu je grozila z nožem, nato partnerja s stolom udarila v glavo

Koper, 26. 06. 2026 11.58 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Policija

Spor med partnerjema je eskaliral do fizičnega nasilja. 43-letnica je partnerju najprej grozila z nožem, nato pa ga s stolom udarila v glavo. Partnerja je ob tem lažje poškodovala, a je moški ob prihodu zdravnika zdravniško pomoč odklonil. Policisti so kršiteljici izrekli prepoved približevanja in ji odredili, da zapusti stanovanje.

Koprski policisti poročajo, da so v četrtek okoli 23. ure posredovali zaradi nasilja v družini. 43-letnica je med sporom s partnerjem moškemu najprej grozila z nožem, nato pa ga s stolom udarila v glavo.

S tem mu je povzročila razpočno rano na čelu (lažja telesna poškodba). Policisti so na kraj poklicali zdravnika, vendar je poškodovani zdravniško pomoč odklonil.

Kršiteljici so izrekli ukrep prepovedi približevanja in ji odredili, da zapusti stanovanje, kar je upoštevala, poroča Policijska uprava Koper. Zadevo obravnavajo kot kaznivi dejanji grožnje in povzročitve lahke telesne poškodbe.

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