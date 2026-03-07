Najprej poskusil oropati Pošto, dan kasneje oropal podjetje

Policisti Policijske uprave Maribor so v petek na območju Maribora – Studenci obravnavali poskus ropa pošte, danes dopoldne pa so obravnavali rop v podjetju. Sodeč po opisu je obe kaznivi dejanji izvedel isti storilec, so sporočili.

Moški je visok približno med 165 in 170 centimetri, močnejše postave. Oblečen je bil v svetlo rjavo jakno, modre kavbojke, na glavi pa je imel črno kapo s šiltom.

Policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršne koli informacije, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.