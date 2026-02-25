Naslovnica
Črna kronika

Najprej povzročil nesrečo in pobegnil, nato njegovo vozilo zgorelo

Ljubljana , 25. 02. 2026 08.59 pred 53 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.K.
Zoglenelo vozilo pri Stožicah

Pri ljubljanskih Stožicah pozornost pritegne pogorelo vozilo. Policisti pojasnjujejo, da gre za vozilo, ki je bilo pred požarom udeleženo v prometni nesreči v Kamniku. Voznik je s kraja pobegnil.

V ponedeljek, okoli 12.30, se je na Koželjevi ulici v Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Po do sedaj znanih podatkih je voznik osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drugo vozilo. Po nesreči je povzročitelj odpeljal s kraja, ne da bi drugemu udeležencu nudil svoje podatke. Policisti vodijo prekršovni postopek. 

V nadaljevanju so bili obveščeni o požaru vozila, ki ga je vozil povzročitelj v času prometne nesreče, na območju Stožic. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili. Policisti so na kraju zbrali prva obvestila in opravili ogled. Po do sedaj znanih podatkih vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana. 

nesreča kamnik požar pobeg

KOMENTARJI6

Peni Stojanović
25. 02. 2026 10.19
jansev privrzenec
Odgovori
0 0
medwd
25. 02. 2026 10.17
Klasika za Slovenistan.
Odgovori
-1
0 1
kokicas
25. 02. 2026 10.14
Se zgodba ponuja že sama posebi pač eden izmed kurirjev ki je imal prtljaznik poln. Ljubkjana kamnik malo ven v domzalah in mengsu vsak dan pogosteje kot javni prevoz
Odgovori
+2
2 0
Crazy_Horse
25. 02. 2026 09.45
zopet pijani slovenc
Odgovori
-4
2 6
veneti
25. 02. 2026 09.36
Ja spet iščete neke storilce in niti opisa nič informacij. Verjetno je bil spet inžinir iz juga, ki preizkuša vozila.
Odgovori
+8
10 2
Bebo2
25. 02. 2026 09.35
očitno ukradel avto, mudilo se mu je zato je trčil, potem pa ga je zažgal
Odgovori
+9
11 2
