Najprej povzročil nesrečo in pobegnil, nato njegovo vozilo zgorelo

V ponedeljek, okoli 12.30, se je na Koželjevi ulici v Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Po do sedaj znanih podatkih je voznik osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drugo vozilo. Po nesreči je povzročitelj odpeljal s kraja, ne da bi drugemu udeležencu nudil svoje podatke. Policisti vodijo prekršovni postopek.

V nadaljevanju so bili obveščeni o požaru vozila, ki ga je vozil povzročitelj v času prometne nesreče, na območju Stožic. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili. Policisti so na kraju zbrali prva obvestila in opravili ogled. Po do sedaj znanih podatkih vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.