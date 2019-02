Najprej razkazovanje orožja, zdaj še streljanje?

"Takšne posnetke bi lahko naredila tudi 14 dni pred omenjenim datumom in tudi nekaj dni po njem," je ob tem zapisala bralka, ki dodaja, da so tam že skorajda vajeni tega. Kljub temu pravi, da si tudi z avtomobilom ni upala čez Lokve.

Tudi prvi posnetek, ki smo ga prejeli v uredništvo, naj bi nastal v naselju Lokve. Na njem posamezniki razkazujejo več kosov orožja (med drugim polavtomatsko puško in več kosov pištol) in uživajo prepovedane substance. Posnetek je bil na Facebooku javno objavljen in dostopen nekaj dni, nato pa so ga odstranili.

Zasegli skupaj šest kosov orožja in več streliva

Na posnetek, ki nakazuje na domnevno zlorabo orožja, je naše uredništvo opozorilo tudi policijo. Policisti Policijske postaje Črnomelj so v torek dopoldne na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Črnomlju pri 46-letniku iz okolice Črnomlja nato opravili hišno preiskavo.

Pri tem so zasegli šest kosov orožja: - dve pištoli znamke CZ M57 (Tokarev), kalibra 7,62 mm; - pištolo znamke CZ M70, kalibra 7,65 mm; - pištolo znamke ISSC M22, kalibra LR 22 mm; - polavtomatsko puško znamke Češka Zbrojevka 858 Tactical 4P, kalibra 7,62

mm; - pištolo znamke Zastava Arms CZ 999 Scorpion, kalibra 9 mm Parabellum. Poleg omenjenega orožja so zasegli še strelivo, in sicer 113 nabojev kalibra 7,62 mm za pištoli M57, 52 nabojev kalibra 7,65 mm za pištolo M70, 50 nabojev kalibra 9 mm za pištolo CZ 999, 51 nabojev kalibra LR 22 za pištolo M22 ter 456 nabojev kalibra 7.62 mm za polavtomatsko puško CZ 858 Tactical.

V postopku so policisti ugotovili, da 46-letnik poseduje veljavno orožno listino za športno orožje od leta 2010 (za orožje pod prvimi štirimi alinejami) ter od leta 2017 veljavni orožni list za varnostno orožje (zadnja alineja).

V hišni preiskavi zasegli pištolo z naboji

Novomeški policisti pa so v sredo, 6. februarja, zjutraj, na podlagi odredbe okrožnega sodišča, opravili hišno preiskavo še pri 21-letniku iz okolice Novega mesta. Pri preiskavi so odkrili in zasegli neznano pištolo s šestimi naboji. Policisti so nam potrdili, da je tudi ta preiskava povezana s prvim posnetkom razkazovanja orožja.