Najprej s sekiro nad vozilo, potem še množični pretep

Vse skupaj pa se je nato nadaljevalo pri bencinskem servisu, kamor je pobegnilo nekaj oseb, a so jih osumljenci, ki naj bi bili stari 15, 16 in 41 let, dohiteli ter jih začeli pretepati s palicami.

Čeprav so se razbežali že pred prihodom policistov, so jih možje v modrem kmalu izsledili, našli so tudi vozilo, v katerem so bile še vedno okrvavljene palice.

Tri osebe so zaradi lažjih poškodb morale v bolnišnico, nadaljuje pa se preiskava zaradi suma več kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in ogrožanja z nevarnim predmetom pri pretepu ali prepiru. Osumljenci so sicer stari znanci policije.