Najprej so ga zalotili z 80, nato še 431 tabletami. Zdaj je v priporu

23. 7. 2024 so imeli policisti PP Koper osumljenega v postopku. Ugotovili so, da ima pri sebi 80 tablet, ki vsebujejo prepovedano drogo, do katerih ni bil upravičen. Količina zaseženih tablet, ki je večja od količine za osebno uporabo, pa je kazala na to, da so bile namenjene za nadaljnjo prodajo. Osumljenemu so bile tablete zasežene, prav tako mu je bila odvzeta prostost, po opravljenih postopkih pa je bil izpuščen na prostost.

A zgodbe tukaj ni konec. 12. 8. 2024 so nato policisti opolicijske postaje Koper istega 53-letnega moškega ustavili kot voznika mopeda. V postopku so ugotovili, da poseduje 431 istovrstnih tablet, ki vsebujejo prepovedano drogo, do katerih ni bil upravičen. Osumljenemu je bila ponovno odvzeta prostost, nakar je bil naslednji dan, 13. 8. 2024, priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor.

Kot dodajajo, je bil osumljeni v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog in je bil tudi pravnomočno obsojen.