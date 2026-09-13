Najprej sta se sprla psa, nato še lastnika: 76-letnik udaril sprehajalko

Koprski policisti so bili v petek popoldne obveščeni o sporu med sprehajalko psa in lastnikom psa v Izoli.

Med sprehodom sta se srečala psa, ki sta se sprla. "Med dogajanjem je 76-letni moški z bambusovo palico udaril 65-letno žensko. Policisti so mu zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog ter ga opozorili, da mora poskrbeti za ustrezno varstvo psa in preprečiti njegovo uhajanje z dvorišča," so po incidentu sporočili s Policijske uprave Koper.