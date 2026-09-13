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Črna kronika

Najprej sta se sprla psa, nato še lastnika: 76-letnik udaril sprehajalko

Izola, 13. 09. 2026 13.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Pes na sprehodu

V Izoli sta se med sprehodom najprej sprla psa, nato pa še njuna lastnika. Med sporom je 76-letnik z bambusovo palico udaril 65-letno žensko. Posredovati je morala policija.

Koprski policisti so bili v petek popoldne obveščeni o sporu med sprehajalko psa in lastnikom psa v Izoli.

Med sprehodom sta se srečala psa, ki sta se sprla. "Med dogajanjem je 76-letni moški z bambusovo palico udaril 65-letno žensko. Policisti so mu zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog ter ga opozorili, da mora poskrbeti za ustrezno varstvo psa in preprečiti njegovo uhajanje z dvorišča," so po incidentu sporočili s Policijske uprave Koper.

Izola policija incident napad

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