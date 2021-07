Najprej trčil v vozilo ženske, nato še v stanovanjski blok

53-letna ženska se je v Ilirski Bistrici usedla v osebni avtomobil in takoj opazila, da z njene desne prihaja drugi avtomobil. Zato se je z vozilom ustavila. Voznik omenjenega avtomobila, 59-letni domačin, je najprej zapeljal čez robnik, nato pa ne – da bi zaviral– trčil v njeno stoječe vozilo. Potem je svoj avtomobil skušal premakniti, pri tem pa še dvakrat trčil v stoječe vozilo, nakar je uspel prestaviti v vzvratni pogon in se med vzvratno vožnjo z zadnjim delom vozila še večkrat zaletel v sosednji stanovanjski blok, so opisali predstavniki s Policijske uprave (PU) Koper.