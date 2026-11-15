Najprej zagorelo v industrijskem obratu, nato še med pripravo kosila

V industrijskem obratu na območju Logatca je zagorelo. Po do sedaj znanih podatkih je zagorelo v delavnici za predelavo palet, kjer naj bi zaradi kratkega stika na enem izmed strojev zagorelo, so sporočili ljubljanski policisti.

Na kraju so nemudoma posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda. Policisti so opravili ogled kraja požara in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.