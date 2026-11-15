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Črna kronika

Najprej zagorelo v industrijskem obratu, nato še med pripravo kosila

Ljubljana, 15. 11. 2026 09.23 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Plin

Ljubljanski policisti so obravnavali dva požara. Sprva je zagorelo v industrijskem obratu na območju Logatca, poškodovan ni bil nihče, je pa nastala večja materialna škoda. Nekaj ur kasneje je zagorelo še na območju Bežigrada v kuhinji stanovanjske hiše, kjer je ženska utrpela opekline.

V industrijskem obratu na območju Logatca je zagorelo. Po do sedaj znanih podatkih je zagorelo v delavnici za predelavo palet, kjer naj bi zaradi kratkega stika na enem izmed strojev zagorelo, so sporočili ljubljanski policisti. 

Na kraju so nemudoma posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda. Policisti so opravili ogled kraja požara in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Plin
Plin
FOTO: Profimedia

Na območju Bežigrada zagorelo v kuhinji stavbe

Po do sedaj znanih podatkih je v kuhinji stanovanjske hiše zagorelo med pripravo kosila na štedilniku, ko se je olje pregrelo. Ženska je požar poskušala pogasiti in se je pri tem lažje poškodovala ter utrpela opekline.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili. Nastalo je za okoli 3000 evrov materialne škode. 

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požar kuhinja ogenj gasilci

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