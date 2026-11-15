Najprej zagorelo v industrijskem obratu, nato še med pripravo kosila

V industrijskem obratu na območju Logatca je zagorelo. Po do sedaj znanih podatkih je zagorelo v delavnici za predelavo palet, kjer naj bi zaradi kratkega stika na enem izmed strojev zagorelo, so sporočili ljubljanski policisti.
Na kraju so nemudoma posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda. Policisti so opravili ogled kraja požara in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Na območju Bežigrada zagorelo v kuhinji stavbe
Po do sedaj znanih podatkih je v kuhinji stanovanjske hiše zagorelo med pripravo kosila na štedilniku, ko se je olje pregrelo. Ženska je požar poskušala pogasiti in se je pri tem lažje poškodovala ter utrpela opekline.
Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili. Nastalo je za okoli 3000 evrov materialne škode.