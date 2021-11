Najstnika mačko za zabavo vrgla čez most, posnetek pa objavila na spletu

Najstnika sta se v iskanju pozornosti odločila, da bosta prestrašeno mačko vrgla čez most. Kot je še razvidno s posnetka, sta se pri tem zelo zabavala. Posnetek sta nato objavila na družbenih omrežjih. Bralka, ki nam je videoposnetek posredovala, je povedala, da je posnetek prejšnji teden krožil med mladimi na družbenem omrežju Snapchat.

S PU Ljubljana so nam sporočili, da so prejeli prijavo dogodka skupaj s posnetkom. Lokacija snemanja in identiteta navedenih oseb nista znani, zato Policija prosi vse, ki bi o tem kar koli vedeli, naj jih obvestijo. Pokličejo lahko na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Kazni za tovrstna dejanja so različne in odvisne od okoliščin, ki se ugotavljajo v vsakem konkretnem primeru posebej. Kazni za podobne prekrške se gibljejo od nekaj sto evrov denarne kazni do dveletne zaporne kazni.

Mučenje živali podrobneje opisuje Kazenski zakonik v 341. členu. "Kdor surova ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali ali mučeno žival trajno pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do dveh let."