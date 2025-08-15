Svetli način
Črna kronika

Najstniki ognja niso mogli pogasiti, dva odpeljali v bolnišnico

Dekani, 15. 08. 2025 11.52 | Posodobljeno pred 5 minutami

M.P.
Zaradi odprtega kurišča je na območju med Dekani in Škofijami vzniknil požar. Kot so sporočili koprski policisti, je gorelo na območju 4000 kvadratnih metrov, pogorelo pa je podrastje, delno hrastov gozd, čebelnjak, nekaj oljk, rastlinjak in baraka. Nastalo je za okoli 10.000 evrov škode. Najstniki, ki so zakurili ogenj, slednjega niso uspeli pogasiti, dve oseb pa so pristojni zaradi lažjih poškodb odpeljali v bolnišnico.

Koprski policisti so bili v četrtek popoldan obveščeni o požaru med Dekani in Škofijami. Na kraj so takoj odšli tudi gasilci, kjer so našli štiri mladostnike, stari 16, 17, 17 in 18 let, ki so na parceli, kjer je zagorelo, uporabljali odprto kurišče.

Najstniki so ogenj pogasili, vendar se je nato ponovno vnelo, česar sami niso več uspeli pogasiti. Pristojni so dve poškodovani osebi, po prvih podatkih gre za lažje poškodbe, odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Gorelo je na območju 4000 kvadratnih metrov, po prvi oceni pa je nastala tudi pkoda v višini 10.000 evrov. Pogorelo je podrastje, delno hrastov gozd, čebelji panj, nekaj oljk, rastlinjak in baraka.

Gasilci so zaključili z gašenjem zaključili okoli 10. ure, policisti bodo opravili ogled kraja, so sporočili s Policijske uprave Koper.

