Najstniki ostali brez predelanih mopedov

Dolenjski in belokranjski policisti so v zadnjem času prejeli več pritožb občanov, ki jih je motila prehitra in objestna vožnja voznikov mopedov, zato so minuli teden izvedli poostren nadzor. V šestih primerih so ugotovili, da so mopedi predelani, v dveh primerih pa sta ga vozila mladoletnika brez vozniškega dovoljenja. Šest so jih zasegli.