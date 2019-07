Najstniki plačevali s 'filmskim' denarjem

Na območju Laškega in Slovenskih Konjic so v zadnjih desetih dneh v več gostinskih lokalih unovčili 24 ponarejenih bankovcev za 20 evrov, so sporočili s PU Celje. Gre za 'filmski denar', torej denar, ki je natisnjen na navaden papir in je zelo podoben pravemu."Razlika je dobro vidna v napisu na bankovcu, kjer je napisano, da ne gre za pravi denar ampak za reklamni denar. Te bankovce, ki se lahko kupijo preko spleta, so storilci na raznih prireditvah (gasilske veselice, pivo in cvetje...) in ostalih gostinskih lokalih uporabljali kot prave," pojasnjujejo celjski policisti.

Kot so še pojasnili, so na prireditvi Pivo in Cvetje v Laškem, skupaj z varnostniki prijeli 17-letnika, ki je želel plačati z omenjenim nepravim denarjem, pri sebi pa je imel še dva taka bankovca. V Slovenskih Konjicah pa so policisti prijeli še tri fante, stare 17 in 18 let, ki so na gasilskih veselicah in v raznih lokalih vnovčili še 23 primerkov nepravega denarja.

Policisti bodo vse štiri kazensko ovadili, gostince in organizatorje javnih prireditev pa opozarjajo, naj bodo pri plačilu pozorni na pristnost denarja, še posebej pri plačilu z bankovci za 20 in 50 evrov. "Tarče goljufov so tudi ljudje, ki prodajajo razne predmete in jim kupci za kupnino med pravimi bankovci ’podtaknejo’ tudi ta nepravi denar," še opozarjajo policisti.